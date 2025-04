Anteprima24.it - Castellammare di Stabia, parte la pulizia degli arenili

Tempo di lettura: < 1 minutoAdiil maxi intervento su tutto il litorale stabiese. L’operazione dimassiva è iniziata ieri, ad opera di Velia Ambiente, società che si occupa della gestione dei servizi ambientali adi, nell’ambito di una serie di interventi programmati di concerto con l’amministrazione comunale. L’intervento è partito da via De Gasperi, nella zona antistante le spiagge libere che d’estate sono molto frequentate dai bagnanti. Nei prossimi giorni, l’azienda proseguirà fino a completare il litorale di via De Gasperi e la zona del lungomare di Corso Garibaldi, per un totale di 4 chilometri di spiaggia. Le operazioni dimassiva sono effettuate dalla Velia Ambiente mediante l’utilizzo di un cestello capace di filtrare la sabbia per separarla dai rifiuti, con l’ausilio di altri mezzi meccanici dotati di pala.