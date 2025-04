Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo: pareggio prezioso a Fossombrone avvicina la salvezza

Un punto che sa di vittoria per ilquello colto domenica a. Perché preso in trasferta e contro una squadra in forma, reduce da une due vittorie di fila, ma anche perchésempre più i fidardensi al traguardo sperato, la. Anche se Fabbri e compagni tengono ancora i piedi per terra: "La strada è ancora lunga" ripetono in coro. In attesa, quella di domenica è stata una partita affrontata da entrambe le squadre a viso aperto, terminata senza reti, con ilche colpisce pure un palo con Cotugno nello scorcio iniziale di partita, confezionando anche un’altra azione importante con il bolide da fuori di Baldini respinto dal portiere. Per i locali l’azione più nitida con Kyeremateng, ma Elezaj chiude ogni varco. "E’ stato un punto importante quello preso a, una partita affrontata nel migliore visto che nel primo tempo siamo riusciti a mettere sotto un avversario forte - chiosa capitan Gianmarco Fabbri, classe 1997 -.