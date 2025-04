Cassino un altro caso sospetto dopo la morte di Charles Baffour | indagini sul pronto soccorso

Repubblica.it - Cassino, un altro caso sospetto dopo la morte di Charles Baffour: indagini sul pronto soccorso Leggi su Repubblica.it Un ragazzo palestinese, lo stesso giorno, avrebbe dovuto essere operato d’urgenza e ha atteso 12 ore

Cassino, cade in monopattino e muore in ospedale: il sospetto della Tac sbagliata. Il ministro invia gli ispettori - Viene visitato al Pronto soccorso dopo una caduta con il monopattino, ma nessuno si accorge che ha la milza rotta e muore alcune ore dopo in sala operatoria, quando ormai è troppo ... (ilmessaggero.it)

Cassino, scoppia il caso condoni: 1200 pratiche dormienti. Il sollecito ai proprietari - Sono sospese all’ufficio Urbanistica del Comune di Cassino ben 1200 pratiche dei tre ... ignorano la necessità del condono. In alcuni casi se ne sono dimenticati. E’ quanto risulta negli ... (ilmessaggero.it)