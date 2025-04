Ilfattoquotidiano.it - Cassie Ventura testimonierà in aula contro Puff Daddy: “Ero vittima e protagonista dei suoi traffici sessuali, quando ho provato a ribellarmi mi picchiava”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si avvicina il grande giorno, fissato per il 5 maggio, del processo per traffico sessuale e violenze a carico dell’ex magnate dell’hip hopè pronta a testimoniareil suo ex fidanzato e ha deciso che userà il suo vero nome in tribunale anziché essere citata in forma anonima.I pubblici ministeri hanno dichiarato che “-1” sarebbe salita sul banco dei testimoni nel processol’ex produttore. A gennaio scorso, il magazine Rolling Stone ha identificato la “-1” come. Mentre secondo People: “-2,-3 e-4 hanno chiesto che le loro identità non vengano rivelate alla stampa o al pubblico”. Inoltre, i pubblici ministeri hanno richiesto che le vittime anonime “vengano citate al processo, usando solo pseudonimi“.“Consentire queste misure impedirà la divulgazione pubblica- si legge nella nota diramata alla stampa -, non necessaria delle identità delle vittime delle molestie, evitando così un imbarazzo inutile e le conseguenze negative che quasi certamente seguirebbero se queste donne fossero costrette a rivelare pubblicamente i loro veri nomi al processo”.