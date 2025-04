Cassano | Milan improponibile Theo Hernandez ridicolizzato da Dodo Fonseca …

Cassano, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando Milan-Fiorentina e la prestazione di Theo Hernandez Pianetamilan.it - Cassano: “Milan improponibile. Theo Hernandez ridicolizzato da Dodo. Fonseca …” Leggi su Pianetamilan.it Antonio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando-Fiorentina e la prestazione di

Cassano: “Milan improponibile. Theo Hernandez ridicolizzato da Dodo. Fonseca …”. Cassano senza mezzi termini | Thiago Motta improponibile ha fatto malissimo Stile Juve? Stile di m***a Se la risposta è di Giuntoli…. Ne parlano su altre fonti

