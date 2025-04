Dailymilan.it - Cassano, dure critiche contro Theo Hernandez in Viva el Futbol

Antonioè tornato a parlare nella trasmissioneEl, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, commentando la situazione del Milan e criticando duramenteper la sua prestazionela Fiorentina.ha avuto parole pesanti per il difensore rossonero, sottolineando come Dodo della Fiorentina abbia fatto una partita eccezionale, “disintegrando e ridicolizzandofino al 95esimo”. Ha poi aggiunto che il Milan, nel primo tempo, sembrava completamente disorganizzato. “Il primo tempo sembrava ‘la parrocchia’”, ha detto, criticando la squadra per essere partita con un handicap di due gol. “Non si può accettare di partire così”, ha continuato, aggiungendo che il Milan ha recuperato solo per caso.Anche Nicola Ventola ha condiviso la critica a, dicendo che “Dodo ha asfaltato”.