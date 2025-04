Cassano demolisce Vlahovic | È improponibile la Juve continua a giocare senza centravanti Su Tudor dico questo

JuventusNews24Cassano demolisce Vlahovic: «È improponibile». Il commento dell’ex attaccante sulla Juve di TudorAntonio Cassano ha parlato anche della Juve a Viva el Futbol. Le sue dichiarazioni sui bianconeri.Cassano – «A me la Juve non è dispiaciuta. Per quello che vedo da quando Tudor allena, lui gioca uomo su uomo andando sui riferimenti. La Roma non mi è piaciuta: se andiamo a vedere nello specifico, la Juve meritava qualcosa in più. Ranieri è stato bravo a fare un 4-4-2, ma è rimasto dietro la linea del pallone. Mi è piaciuta sul piano dello spirito e dell’identità, ma continua a giocare senza centravanti. Vlahovic è improponibile».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Cassano demolisce Vlahovic: «È improponibile, la Juve continua a giocare senza centravanti. Su Tudor dico questo» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: «È». Il commento dell’ex attaccante sulladiAntonioha parlato anche dellaa Viva el Futbol. Le sue dichiarazioni sui bianconeri.– «A me lanon è dispiaciuta. Per quello che vedo da quandoallena, lui gioca uomo su uomo andando sui riferimenti. La Roma non mi è piaciuta: se andiamo a vedere nello specifico, lameritava qualcosa in più. Ranieri è stato bravo a fare un 4-4-2, ma è rimasto dietro la linea del pallone. Mi è piaciuta sul piano dello spirito e dell’identità, ma».Leggi suntusnews24.com

Cassano demolisce Vlahovic: «È improponibile, la Juve...». Juventus, Cassano e le spine di Motta: "La prima è Vlahovic, improponibile, si fa sotto dalla paura". Cassano ci ricasca e demolisce l’attaccante: “Non sa stoppare la palla”. Cassano senza mezzi termini | Thiago Motta improponibile ha fatto malissimo Stile Juve? Stile di m***a Se la risposta è di Giuntoli…. Ne parlano su altre fonti

Juventus, Cassano: ‘Bianconeri giocano senza centravanti, Vlahovic improponibile’ - Antonio Cassano ha parlato della prestazione della Juventus contro la Roma e non ha risparmiato alcune critiche a Vlahovic ... (it.blastingnews.com)

Cassano: "La Juventus a Roma mi è piaciuta sul piano dello spirito e dell'identità. Vlahovic improponibile" - Antonio Cassano ha parlato della Juve a Viva el Futbol: "A me la Juve non è dispiaciuta. Per quello che vedo da quando Tudor allena, lui gioca uomo su uomo andando sui riferimenti. La ... (tuttojuve.com)

Juve, Cassano duro: “Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante” - Koopmeiners e Nico Gonzalez per le loro prestazioni in Juve-Genoa Intervenuto su Viva El Futbol Antonio Cassano ha detto: “Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante. (juvenews.eu)