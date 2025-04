Cassa Centrale Banca assunzioni | 600 nuovi posti di lavoro entro il 2027

Cassa Centrale Banca ha annunciato un'importante campagna di assunzioni che porterà all'inserimento di 600 nuove risorse entro il 2027. Il nuovo Piano Strategico 2025-2027 punta a rafforzare l'organico del Gruppo, investendo sulle persone e sull'innovazione. La Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) ha diffuso la notizia, sottolineando l'impegno del Gruppo nel valorizzare il capitale umano.

CASSA CENTRALE BANCA, 600 NUOVE ASSUNZIONI NEL PIANO INDUSTRIALE. Banche: Fisac Cgil, bene piano Cassa Centrale, mettere al centro il lavoro. Congresso First Cisl Gruppo Cassa Centrale Banca: Alberto Giordano confermato alla guida, insieme a Borroni, Brandi, De Martin, Di Noia, Giurano e Scorsini. Cassa Centrale Banca, la commissione tecnica ha affrontato i temi sospesi del Contratto integrativo. Uilca BCC: Sottoscritto l’accordo per l’erogazione del VPA. -. Ne parlano su altre fonti

