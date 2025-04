Casoria ai domiciliari per stalking | evade e va a casa della moglie con una mazza

moglie in videochiamata, il 40enne si è presentato sotto l’abitazione della donna, a Casoria, con una mazza da baseball, distruggendo il citofono e l’auto della stessa. Era ai domiciliari per un ‘codice rosso’ per stalking ad una donna e per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante questo ha violato gli arresti dalla . 2anews.it - Casoria, ai domiciliari per stalking: evade e va a casa della moglie con una mazza Leggi su 2anews.it Dopo aver minacciato lain videochiamata, il 40enne si è presentato sotto l’abitazionedonna, a, con unada baseball, distruggendo il citofono e l’autostessa. Era aiper un ‘codice rosso’ perad una donna e per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante questo ha violato gli arresti dalla .

Ai domiciliari per stalking, si presenta sotto casa dell'ex con una mazza da baseball. Spara contro la finestra dell’ex fidanzatina. A domiciliari per stalking evade e va a casa moglie con mazza. Napoli, ai domiciliari per stalking va sotto casa della moglie con una mazza da baseball: arrestato per evasione. Ai domiciliari per stalking verso una donna, evade per andare dalla ex: "Dammi mio figlio o ti spacco la testa". Casoria, arrestati due spacciatori con 60 grammi di marijuana. Ne parlano su altre fonti

A domiciliari per stalking evade e va a casa moglie con mazza - Era ai domiciliari per un 'codice rosso' per stalking ad una donna e per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante questo ha violato gli arresti dalla sua abitazione di Casoria ed è andato sotto cas ... (ansa.it)

Napoli: ai domiciliari per stalking, si presenta sotto casa dell'ex con una mazza da baseball, arrestato - Un 40enne di Casoria, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato dopo essere evaso dalla sua abitazione e ... (msn.com)

Ai domiciliari per stalking, si presenta sotto casa dell’ex a Scampia con una mazza ma lei era dai carabinieri - È sottoposto agli arresti domiciliari ma non contento evade dalla propria abitazione di Casoria e raggiunge l’appartamento di ... (internapoli.it)