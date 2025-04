Lapresse.it - Caso Sangiuliano, Tribunale dei ministri archivia accuse di peculato e rivelazione

Ildeihato ledidel segreto di ufficio che erano state contestate all’ex ministro della Cultura Gennaro. La notizia è stata confermata a LaPresse dall’avvocato Silverio Sica, difensore di. Lenascevano dalla vicenda che, la scorsa estate, vide coinvolto il giornalista e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che ora è indagata per stalking. Erano state le pm Giulia Guccione e Barbara Trotta a chiedere l’zione. Le indagini erano state delegate ai carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci a Roma.La Russa: “Felice perzione, impossibile altro esito”“Esprimo la mia vicinanza all’amico Gennaro, che ha vissuto mesi davvero difficili, segnati dainfondate e attacchi ingiusti.