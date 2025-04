Caso La Russa jr procura chiede archiviazione per violenza sessuale

La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione delle accuse di violenza sessuale su una 22enne a carico di Leonardo Apache La Russa e di un amico per i fatti avvenuti a casa del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, la notte del 18-19 maggio 2023 dopo la serata 'Eclipse' all'Apophis Club di via Merlo 3 a Milano. Dopo quasi 2 anni di indagini della Squadra Mobile di Milano, avviate nel luglio 2023 in seguito alla denuncia della ragazza, la pm Rosaria Stagnaro con l'aggiunta Letizia Mannella e il procuratore Marcello Viola ritengono non ci siano elementi per chiedere il rinvio a giudizio del terzo figlio di La Russa.La ricostruzione dei fattiNella denuncia, presentata 40 giorni dopo i fatti dall'ex compagna di liceo di La Russa jr., la giovane, assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto, ha raccontato di essersi "svegliata nuda" nel letto "con affianco Leonardo La Russa", stordita, con vuoti di memoria e ricordi confusi della serata trascorsa nell'esclusivo club milanese, dove si era recata in compagnia di amiche.

