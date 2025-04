Caso La Russa Jr la procura chiede l' archiviazione dall' accusa di stupro

accusare di violenza sessuale Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato. Questa è la conclusione che dopo quasi un anno dai fatti è stata raggiunta dalla procura di Milano Ilgiornale.it - Caso La Russa Jr, la procura chiede l'archiviazione dall'accusa di stupro Leggi su Ilgiornale.it Non ci sono prove perre di violenza sessuale Leonardo La, figlio del presidente del Senato. Questa è la conclusione che dopo quasi un anno dai fatti è stata raggiuntadi Milano

Caso La Russa Jr, la procura chiede l'archiviazione dall'accusa di stupro. Caso La Russa jr, la Procura di Milano farà “ulteriori approfondimenti” sui presunti contatti…. Sul caso di Leonardo La Russa la Procura deciderà entro dieci giorni: archiviazione o processo?. Inchiesta La Russa jr, la procura acquisisce il verbale dell’hacker di Equalize Calamucci. Caso La Russa jr, la procura acquisisce le dichiarazioni di Gallo e Calamucci. Caso La Russa jr, Procura chiede proroga delle indagini: nuovi accertamenti. Ne parlano su altre fonti

Caso La Russa jr, procura chiede archiviazione per violenza sessuale - La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione delle accuse di violenza sessuale su una 22enne a carico di Leonardo Apache La Russa e di un amico per i fatti avvenuti a casa del Presidente del Senato ... (msn.com)

Caso La Russa Jr, la procura chiede l'archiviazione dall'accusa di stupro - Non ci sono prove per accusare di violenza sessuale Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato. Questa è la conclusione che dopo quasi un anno dai fatti è stata raggiunta dalla Procura di Mil ... (msn.com)

Caso La Russa jr, la Procura chiede l'archiviazione per la violenza sessuale. «Ma va processato per revenge porn» - L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di una 22enne che aveva incontrato Leonardo Apache, figlio del presidente del Senato, in discoteca la sera del 19 maggio 2023. Secondo i pm, il giovane non era ... (msn.com)