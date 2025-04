Caso Cecchettin | giudici 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza Turetta

coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cui Turetta ha compiuto il femminicidio di Giulia Cecchettin, con una “dinamica” “certamente efferata”, sia stato “conseguenza della inesperienza e della inabilità” del 23enne. È quanto si legge nelle motivazioni – che LaPresse ha visionato – della sentenza con la quale Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo, lo scorso 3 dicembre, per il femninicidio della sua ex fidanzata, Giulia Checchettin, ammazzata nel novembre dell’anno precedente. Lapresse.it - Caso Cecchettin: giudici, 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza Turetta Leggi su Lapresse.it Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Aver inferto settantacinquenon si ritiene che sia stato, per, un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cuiha compiuto il femminicidio di Giulia, con una “dinamica” “certamente efferata”, sia stato “conseguenza dellae della inabilità” del 23enne. È quanto si legge nelle motivazioni – che LaPresse ha visionato – della sentenza con la quale Filippoè stato condannato all’ergastolo, lo scorso 3 dicembre, per il femninicidio della sua ex fidanzata, Giulia Checchettin, ammazzata nel novembre dell’anno precedente.

Omicidio Cecchettin, giudici: "75 coltellate a Giulia non sono segno crudeltà". Giulia Cecchettin, per i giudici le 75 coltellate non sono un segno di crudeltà, ma la "conseguenza dell'inesperienza di Turetta. Caso Cecchettin: giudici, 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza Turetta - LaPresse. Filippo Turetta era «lucido e razionale», ha mentito durante gli interrogatori. Ma le 75 coltellate «non sono segno di crudeltà».. I giudici: 'Le 75 coltellate di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin non sono segno crudeltà'. Turetta, la spiazzante versione dei giudici: "75 coltellate a Giulia Cecchettin? Non è segno di crudeltà". Ne parlano su altre fonti

Caso Cecchettin: giudici, 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza Turetta - Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cui Tur ... (msn.com)

Filippo Turetta, le 75 coltellate «segno di inesperienza e non di crudeltà». I giudici: non accettava l'autonomia di Giulia - Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo senza attenuanti generiche per «l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli ... (ilmessaggero.it)

Omicidio Giulia Cecchettin, i giudici: “75 coltellate non sono segno di crudeltà” - “Sono conseguenza dell’inesperienza di Filippo Turetta”. Le motivazioni della sentenza che ha escluso l’aggravante nella condanna all’ergastolo. “Aggressione durata 20 minuti, ma non per farle provare ... (quotidiano.net)