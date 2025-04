Anteprima24.it - Caserta Tattoo Convention: dall’11 al 13 aprile, l’A1Expò si colora con l’antica arte del tatuaggio

Tempo di lettura: 2 minutiDa venerdì 11 a domenica 13, presso il quartiere fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Sud), si terrà la nona edizione del, un appuntamento internazionale dove i più grandi tatuatori del mondo saranno presenti per presentare al grande pubblico gli ultimi lavori e le ultime tendenze dell’inchiostro indelebile sulla pelle. Una grande occasione anche per farsi tatuare dagli artisti internazionali che, come ogni anno, si riuniscono per una tre giorni all’insegna della trasgressione e della moda.Un programma ricco di appuntamenti quello che potete consultare sul sito web www.tatto.it.Tra gli appuntamenti in programma, confermatissimi i contest che vedranno gareggiare gli artisti presenti che si contenderanno i premi messi in palio dall’organizzazione per le categorie: small, healed, lettering, best of Friday, traditional, new traditional, blackwork, chigano, black & grey, tribalo/ornamental, best of Saturday, realistic black & grey, japanese, color, combo, anime/cartoon, best of Sunday, best of show.