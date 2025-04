Urbanpost.it - Case mobili usate in Italia nel 2025: normativa aggiornata, vantaggi e dove trovarle

1. Introduzione: un mercato in forte espansioneLa casa mobile – o mobile home – rappresenta oggi una soluzione abitativa e turistica sempre più apprezzata, in particolare nel mondo dei campeggi, dei villaggi vacanze e dell’ospitalità all’aria aperta. Inil fenomeno è in crescita non solo per l’interesse dei viaggiatori che vogliono vacanze esperienziali a contatto con la natura, ma anche per coloro che cercano un’alternativa più flessibile alla casa tradizionale.Se da un lato la casa mobile offre versatilità e risparmio, dall’altro subentra un tema delicato: la complessaedilizia. Nel nostro Paese, infatti, le regole per l’installazione di strutture leggere, caravan,e prefabbricati variano a seconda dell’uso (privato o turistico-ricettivo) e del contesto (campeggio autorizzato o terreno privato).