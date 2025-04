Cascina | presentato il programma di laboratori e gite per gli anziani per l' estate 2025

gite di un giorno, laboratori, incontri e ginnastica dolce. I. Pisatoday.it - Cascina: presentato il programma di laboratori e gite per gli anziani per l'estate 2025 Leggi su Pisatoday.it E' stata approvata la proposta progettuale presentata dagli enti del terzo settore Centro Sociale Il Giardino in partnership con il Centro Sociale Cascinese e il Centro Sociale Latignano, per la realizzazione di soggiorni estivi,di un giorno,, incontri e ginnastica dolce. I.

