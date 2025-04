Casa Bianca | da domani dazi 104% a Cina

domani i dazi contro la Cina saliranno al 104%.Lo annuncia la Casa Bianca. Ieri Trump aveva avvertito sulle tariffe che sarebbero scattate se Pechino non avesse ritirato le sue misure Trump ha incontrato il suo team per il commercio e ha ordinato di fare "accordi commerciali su misura" con ogni Paese, fa sapere la portavoce Leavitt sottolineando che tutte le opzioni restano sul tavolo per ciascun Paese. "Quasi 70 Paesi ci hanno contattato per iniziare negoziati sui dazi", dichiara la portavoce. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.50 Dacontro lasaliranno al.Lo annuncia la. Ieri Trump aveva avvertito sulle tariffe che sarebbero scattate se Pechino non avesse ritirato le sue misure Trump ha incontrato il suo team per il commercio e ha ordinato di fare "accordi commerciali su misura" con ogni Paese, fa sapere la portavoce Leavitt sottolineando che tutte le opzioni restano sul tavolo per ciascun Paese. "Quasi 70 Paesi ci hanno contattato per iniziare negoziati sui", dichiara la portavoce.

Dazi, ultime notizie. Casa Bianca: da domani tariffe del 104% alla Cina. Trump, accordi su misura con ogni Paese. Ue: «bazooka» sempre sul tavolo. Trump conferma dazi del 104% alla Cina a partire da domani. La linea dura della Cina, i contro-dazi Ue, Israele già alla Casa Bianca: come rispondono i Paesi a Trump. La Casa Bianca annuncia un aumento dei dazi sulla Cina al 104%; gli indici cancellano i guadagni ????. Casa Bianca e Dazi: annunciate tariffe del 104% alla Cina. Premier Meloni da Trump il 17 aprile. Dazi, da domani tariffe del 104% alla Cina: l'annuncio della Casa Bianca. Pechino: «Da Usa prepotenza economic. Ne parlano su altre fonti

Dazi, da domani tariffe del 104% alla Cina: l'annuncio della Casa Bianca - Da domani i dazi contro la Cina saliranno al 104%. Lo annuncia la Casa Bianca. Meloni da Trump il 17 aprile, il bilaterale a Washington con il presidente Usa In giornata c'era stato il ... (msn.com)

Dazi, la Casa Bianca conferma: "Da domani tariffe al 104% per la Cina" - (Adnkronos) - Da domani gli Stati Uniti applicheranno dazi al 104% contro la Cina dal momento che Pechino, contrariamente a quanto richiesto da Washington, non ha ritirato le sue contromisure. Lo ha c ... (msn.com)

Casa Bianca, quasi 70 Paesi chiedono di negoziare sui dazi - "Quasi 70 Paesi ci hanno contattato per iniziare negoziati sui dazi": lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. (ANSA) ... (ansa.it)