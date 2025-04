Lanazione.it - ‘Casa a Prima Vista’ sbarca in Toscana: “Iniziamo questa splendida avventura”

Firenze, 8 aprile 2025 – “Abbiamo una notizia ganza da dirvi. e non è una bischerata”. Con un annuncio sui social in un italiano un po’ adattato all’esigenza, il programma di successofa sapere che sta per arrivare incon tre nuovi agenti immobiliari. Si tratta di Nico Tedeschi, Moira Quartieri e Matteo Nencioni. Su Tv Sorrisi e Canzoni che ha annunciato il nuovo trio si legge che li conosceremo nella prossima edizione del programma, dal 5 maggio su Real Time. Chi sono i tre agenti immobiliari Nico Tedeschi è titolare della agenzia immobiliare Due Esse, nel centro storico di Pisa. Sul loro sito si legge che l’agenzia è specializzata nella vendita di beni immobili selezionati per qualità-prezzo e nelle locazioni per studenti universitari, di fondi commerciali, uffici, negozi, terreni e molto altro sul mercato immobiliare di Pisa e Provincia.