Davidemaggio.it - Casa a Prima Vista, arriva un nuovo trio di agenti in Toscana

Leggi su Davidemaggio.it

si allarga. Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri non saranno più soli. E’ in arrivo, infatti, undiimmobiliari. Nella nuova stagione, in onda da lunedì 5 maggio nell’access prime time di Real Time, oltre a Milano e Roma, la sfida diva in. Qui, il pubblico troverà tre nuovi: Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.Dopo 5 edizioni, la sfida immobiliare è ormai un cult e ora è pronta ad inserire nuovi ingredienti per mantenere alta l’attenzione. Televisivamente, una mossa intelligente, ma riusciranno i nuovia fare breccia nel pubblico come i colleghi romani e milanesi?Chi è Matteo NencioniSognatore e appassionato del proprio lavoro, Matteo era un predestinato del mondo immobiliare.