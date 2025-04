Carta del docente oltre 200 precari a Livorno ancora senza rimborso | il MiM non paga nonostante le sentenze

oltre 200 insegnanti precari della provincia di Livorno sono in attesa, da più di un anno, del pagamento della Carta del docente, nonostante abbiano vinto i relativi ricorsi legali. La FLC CGIL in prima linea contro le ingiustizie A lanciare l'allarme è Veronica Virgili, segretaria generale della Flc-Cgil di Livorno, che denuncia l'inadempienza del Ministero.

Carta docente, ause vinte ma il ministero non paga: a Livorno Disagi per 200 insegnanti precari - LIVORNO. «Oltre 200 precari nella nostra provincia in attesa da più di un anno di riscuote la Carta docente. È una vergogna». È un fiume in piena Veronica Virgili, segretaria generale Flc-Cgil provinc ... (msn.com)

Ferie non pagate e Carta docente, i giudici danno ragione ai precari. Parente (UIL): “i tribunali ci danno ragione” - Il Tribunale di Lecco condanna il Ministero: 11mila euro a due docenti. In Lombardia oltre 20 insegnanti già risarciti grazie ai ricorsi promossi dal sindacato. (orizzontescuola.it)

Carta docente ai precari, Anief: “A Verona il giudice assegna al prof 2.500 euro più interessi” - L’ottenimento della Carta del docente da parte degli insegnanti precari sta diventando quasi una prassi favorevole, ma deve passare ... (orizzontescuola.it)