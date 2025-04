Ilgiorno.it - Carpiano, sciopero alla Geodis. Rischiano il posto 95 lavoratori

Leggi su Ilgiorno.it

Il loro stabilimento è destinato a chiudere, scatta la protesta deidelladi. Preoccupati per il loro futuro, nella giornata di ieri magazzinieri e impiegati hanno manifestato, con unoe un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, per accendere i riflettori sull’ennesima crisi occupazionale del Milanese.Italia ha annunciato la chiusura del proprio magazzino di, dove attualmente lavorano 95 persone, 80 magazzinieri e 15 impiegati. La decisione dell’azienda logistica fa seguitoscelta della committente Amazon di trasferire le attività sul fornitore Ceva Logistics di Somaglia, nel basso Lodigiano. Una doccia fredda per idi, per lo più di origine straniera, molti con carichi familiari sulle spalle. "In barbaclausola di salvaguardia, che prevede, in caso di cambi d’appalto, che idella ditta uscente vengano assorbiti da quella subentrante, qui si cancella il futuro d’intere famiglie - afferma Davide Contu, funzionario della Filt Cigl Milano -.