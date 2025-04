Carpi | un capolavoro di stagione e nuova collaborazione con Ausl Modena

Carpi che ha preso forma domenica a Terni. I 43 punti conquistati dalla squadra di Serpini con ancora 270’ da giocare sono un piccolo capolavoro pensando alla salita che avevano davanti i biancorossi a inizio anno, da matricola in un girone terribile, con il terz’ultimo budget delle 57 squadre di C, una serie infinita di infortuni negli uomini chiave e gran parte della rosa confermata dalla D che era al debutto fra i professionisti. Ma dopo un ottimo girone di andata (24 punti), i biancorossi nel ritorno si sono confermati e nel finale hanno spinto sul gas: ad oggi infatti il Carpi del ritorno ha un punto in più nelle stesse 16 gare di quello dell’andata, 19 contro i 18 di allora pur avendo diminuito quasi di un terzo le reti segnate (19 all’andata fino alla Ternana, 13 nel ritorno fino al ’Liberati’). Sport.quotidiano.net - Carpi: un capolavoro di stagione e nuova collaborazione con Ausl Modena Leggi su Sport.quotidiano.net Sono tanti i protagonisti del dipinto salvezza delche ha preso forma domenica a Terni. I 43 punti conquistati dalla squadra di Serpini con ancora 270’ da giocare sono un piccolopensando alla salita che avevano davanti i biancorossi a inizio anno, da matricola in un girone terribile, con il terz’ultimo budget delle 57 squadre di C, una serie infinita di infortuni negli uomini chiave e gran parte della rosa confermata dalla D che era al debutto fra i professionisti. Ma dopo un ottimo girone di andata (24 punti), i biancorossi nel ritorno si sono confermati e nel finale hanno spinto sul gas: ad oggi infatti ildel ritorno ha un punto in più nelle stesse 16 gare di quello dell’andata, 19 contro i 18 di allora pur avendo diminuito quasi di un terzo le reti segnate (19 all’andata fino alla Ternana, 13 nel ritorno fino al ’Liberati’).

Carpi: un capolavoro di stagione e nuova collaborazione con Ausl Modena. Gubbio sabato a Carpi, Fontana: "I playoff sarebbero un capolavoro". La stagione 2024/2025 del Teatro Comunale di Carpi. Guida agli appuntamenti del weekend: ecco dove si festeggia San Martino. Liliana Cavani, Carpi diventa un set. Un docufilm dedicato alla regista celebra i 50 anni del suo capolavoro. Il Carpi e le punizioni dirette. Ritorno al gol tre anni dopo. Ne parlano su altre fonti

Carpi: un capolavoro di stagione e nuova collaborazione con Ausl Modena - Sono tanti i protagonisti del dipinto salvezza del Carpi che ha preso forma domenica a Terni. I 43 punti conquistati dalla squadra di Serpini con ancora 270’ da giocare sono un piccolo capolavoro ... (msn.com)

Carpi, Caffé del Teatro, nuova vita. Al via la riqualificazione - Presto anche il bando per la gestione Carpi (Modena), 19 marzo 2025 ... a disposizione dei cittadini e dei visitatori in tempo per la nuova stagione teatrale. Allo stesso tempo - prosegue ... (ilrestodelcarlino.it)

Carpi, al Teatro Comunale va in scena “Perfetti sconosciuti” - Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) CARPI - La stagione di prosa del Teatro Comunale di Carpi si conclude sabato 22, alle 21, e domenica 23 marzo, alle ... (sulpanaro.net)