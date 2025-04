Caro Massimo Giletti grazie per la linea È Giandotti non Giannotti Così ci salutiamo con i cognomi giusti | ennesimo battibecco tra i conduttori cosa è successo

linea Notte", lo spazio di approfondimento del Tg3, la seconda alla conduzione di "CartaBianca". Mannoni è andato in pensione, Berlinguer è volata a Rete 4: cambiano i protagonisti ma non l'aria tesa nella fascia mezzanotte di Rai3. Da qualche settimana, seppur con il sorriso, il pubblico della terza rete assiste allo scambio di battute e frecciatine tra Massimo Giletti e Monica Giandotti."Devo dare la linea a Monica Giannotti", ha detto ieri sera il conduttore de "Lo stato delle cose" sul finale di puntata. Pochi secondi e la collega ha replicato a distanza sottolineando l'errore: "Caro Massimo, grazie per la linea. Una piccola annotazione: è Giandotti, non Giannotti. Così magari la prossima volta ci salutiamo con i cognomi giusti".

