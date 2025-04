Carlo III e Camilla in Italia | il loro viaggio è davvero da re

Italia di re Carlo III e della regina Camilla. Ad accoglierli, presso lo scalo romano, un’accoglienza solenne: tappeto rosso, bandiere britanniche e Italiane, banda militare, il consueto sole capitolino e le autorità diplomatiche e militari schierate per l’occasione.In prima linea, il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, l’ambasciatore britannico in Italia e San Marino, Edward Llewellyn, barone di Steep, il rappresentante Italiano a Londra, Inigo Lambertini, accompagnato dalla moglie Maria Grazia Lambertini, l’addetto alla Difesa dell’ambasciata britannica, colonnello Matthew Smith, e il colonnello Marco Angori in rappresentanza dell’Aeronautica Militare Italiana. Panorama.it - Carlo III e Camilla in Italia: il loro viaggio è davvero da re Leggi su Panorama.it L’atterraggio del volo proveniente dal Regno Unito all’aeroporto di Ciampino, avvenuto ieri, ha dato ufficialmente inizio alla visita di Stato indi reIII e della regina. Ad accoglierli, presso lo scalo romano, un’accoglienza solenne: tappeto rosso, bandiere britanniche ene, banda militare, il consueto sole capitolino e le autorità diplomatiche e militari schierate per l’occasione.In prima linea, il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, l’ambasciatore britannico ine San Marino, Edward Llewellyn, barone di Steep, il rappresentanteno a Londra, Inigo Lambertini, accompagnato dalla moglie Maria Grazia Lambertini, l’addetto alla Difesa dell’ambasciata britannica, colonnello Matthew Smith, e il colonnello Marco Angori in rappresentanza dell’Aeronautica Militarena.

