Carlo e Camilla stanno festeggiando i vent’anni di matrimonio in Italia

Carlo, figlio della regina Elisabetta ed erede al trono, si univa in matrimonio con Camilla Parker Bowles, sua storica amante e poi compagna di vita. L’unione ufficiale, celebrata al Castello di Windsor, non era nata sotto i migliori auspici. Non solo perché i due erano abbastanza detestati dal popolo britannico, che non aveva mai digerito i continui tradimenti – a onor del vero reciproci – del futuro re alla moglie Diana. Al di là del basso indice di gradimento, infatti, ci si era messa anche la scomparsa di papa Giovanni Paolo II, evento che costrinse i due a posticipare di un giorno le nozze, originariamente previste per l’8 aprile, in modo da permettere al principe di partecipare al funerale del Santo Padre. Amica.it - Carlo e Camilla stanno festeggiando i vent’anni di matrimonio in Italia Leggi su Amica.it Era il 9 aprile 2005 quando l’allora principe, figlio della regina Elisabetta ed erede al trono, si univa inconParker Bowles, sua storica amante e poi compagna di vita. L’unione ufficiale, celebrata al Castello di Windsor, non era nata sotto i migliori auspici. Non solo perché i due erano abbastanza detestati dal popolo britannico, che non aveva mai digerito i continui tradimenti – a onor del vero reciproci – del futuro re alla moglie Diana. Al di là del basso indice di gradimento, infatti, ci si era messa anche la scomparsa di papa Giovanni Paolo II, evento che costrinse i due a posticipare di un giorno le nozze, originariamente previste per l’8 aprile, in modo da permettere al principe di partecipare al funerale del Santo Padre.

Re Carlo e Camilla a Roma: “Non vediamo l'ora di festeggiare il nostro anniversario di matrimonio in un luogo così speciale”. Carlo e Camilla festeggiano a Roma i 20 di nozze con un ritratto. Le vacanze italiane di Carlo e Camilla per festeggiare vent’anni di matrimonio. Re Carlo e Camilla festeggiano 20 di nozze regalandosi un viaggio in Italia. Re Carlo e Camilla arrivano in Italia per festeggiare i 20 anni di matrimonio: dal Papa alla Cappella…. Re Carlo ha scelto l'Italia per festeggiare l'anniversario di matrimonio con Camilla. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla stanno festeggiando i vent’anni di matrimonio in Italia - Ed è proprio per celebrare l’importante ricorrenza che, da palazzo, sono state diffuse tre nuove foto di re Carlo e della regina Camilla. Ritratti che, complice un’agenda politica che li vede ... (amica.it)

Carlo e Camilla arrivano in Italia: quali saranno menù e dress code per il banchetto al Quirinale - Il re Carlo III e sua moglie Camilla sono arrivati in Italia e per i prossimi giorni saranno impegni con alcuni appuntamenti e incontri pubblici ... (fanpage.it)

Re Carlo e Camilla arrivano a Roma: cosa c’è da sapere sulla viabilità - Re Carlo e Camilla stanno per arrivare in Italia per il loro primo, storico, viaggio dopo l’incoronazione. Faranno tappa a Roma e a Ravenna. Cancellato l’appuntamento in Vaticano a causa delle ... (canaledieci.it)