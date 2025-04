Carlo e Camilla ricevuti da Mattarella al Quirinale

Carlo III e la Regina Camilla, dopo avere percorso con il corteo via Nazionale, sono giunti al Quirinale scortati da un drappello di corazzieri a cavallo, in alta uniforme. Ad accogliere i reali un picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello in divisa storica, della Marina e dell’Aeronautica. Nel cortile d’onore del Quirinale ad attenderli il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla figlia Laura e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Zampetti. Carlo e Camilla hanno ricevuto gli onori militari e dopo gli inni nazionali, il sovrano e il capo dello Stato hanno passato in rassegna i reparti schierati.La delegazione dei reali è composta da 12 persone, tra cui il segretario di Stato britannico per gli Affari esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo David Lammy e l’ambasciatore po la Repubblica d’Italia e San Marino, il barone Llewellyn di Steep. Unlimitednews.it - Carlo e Camilla ricevuti da Mattarella al Quirinale Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –III e la Regina, dopo avere percorso con il corteo via Nazionale, sono giunti alscortati da un drappello di corazzieri a cavallo, in alta uniforme. Ad accogliere i reali un picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello in divisa storica, della Marina e dell’Aeronautica. Nel cortile d’onore delad attenderli il presidente della Repubblica, Sergio, insieme alla figlia Laura e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Zampetti.hanno ricevuto gli onori militari e dopo gli inni nazionali, il sovrano e il capo dello Stato hanno passato in rassegna i reparti schierati.La delegazione dei reali è composta da 12 persone, tra cui il segretario di Stato britannico per gli Affari esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo David Lammy e l’ambasciatore po la Repubblica d’Italia e San Marino, il barone Llewellyn di Steep.

