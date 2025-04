Carlo e Camilla primavera italiana Quarant’anni dopo il ritorno è da re

Quarant’anni fa, in un’altra "dolce primavera italiana", Carlo passava per il figlio strano della regina Elisabetta e al suo fianco c’era Lady Diana in spolverino color salmone. Furono accolti come due rockstar, malgrado le apparenze il matrimonio era già in crisi. dopo un pranzo officiato da Giuseppe Ciarrapico, durante il quale il futuro re si tolse le scarpe, Giulio Andreotti lo riabilitò senza incertezze: "Non è affatto il picchiatello sfottuto dalla satira, anzi mi hanno impressionato la sua sensibilità per l’ambiente e per l’architettura dei territori. Sempre che la mamma lo lasci fare.". Con un timing perfetto il sovrano d’Inghilterra torna in visita in Italia proprio nei giorni in cui festeggia vent’anni di matrimonio con Camilla Parker Bowles, oggi regina consorte, anche lei completamente riabilitata dal ruolo e dalla tenacia. Quotidiano.net - Carlo e Camilla, primavera italiana. Quarant’anni dopo il ritorno è da re Leggi su Quotidiano.net fa, in un’altra "dolce",passava per il figlio strano della regina Elisabetta e al suo fianco c’era Lady Diana in spolverino color salmone. Furono accolti come due rockstar, malgrado le apparenze il matrimonio era già in crisi.un pranzo officiato da Giuseppe Ciarrapico, durante il quale il futuro re si tolse le scarpe, Giulio Andreotti lo riabilitò senza incertezze: "Non è affatto il picchiatello sfottuto dalla satira, anzi mi hanno impressionato la sua sensibilità per l’ambiente e per l’architettura dei territori. Sempre che la mamma lo lasci fare.". Con un timing perfetto il sovrano d’Inghilterra torna in visita in Italia proprio nei giorni in cui festeggia vent’anni di matrimonio conParker Bowles, oggi regina consorte, anche lei completamente riabilitata dal ruolo e dalla tenacia.

Carlo e Camilla, primavera italiana. Quarant’anni dopo il ritorno è da re. «Re Carlo è malato, deve rallentare», gli esperti: «William potrebbe avere un ruolo sempre più centrale, solo. Lo strano timing di Carlo e Camilla in Italia 40 anni dopo il viaggio con Diana. Re Carlo e Camilla a Ravenna in primavera. Ravenna apre le porte a Carlo e Camilla: re e regina d'Inghilterra visiteranno la città in primavera. Il viaggio in Italia di Re Carlo III e della Regina Camilla, le tappe. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla, primavera italiana. Quarant’anni dopo il ritorno è da re - L’arrivo dei sovrani ieri a Roma, domani il discorso alle Camere. Ma salta l’incontro con papa Francesco. Nel 1985 il viaggio con Lady Diana e la profezia di Andreotti: "Sarà un bravo regnante, madre ... (msn.com)

Re Carlo e Camilla in Italia, arrivati a Roma all'aeroporto di Ciampino. VIDEO - Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in Italia per una visita di Stato di quattro giorni. I sovrani del Regno Unito sono atterrati all’aeroporto di Ciampino, poi domani inizieranno gli impegni ... (tg24.sky.it)

Re Carlo e la regina Camilla arrivano oggi in Italia: ecco il programma del viaggio ufficiale - Il 7 aprile re Carlo e la regina Camilla arrivano in Italia. Al via il tour tra Roma e Ravenna. Scopri il programma su Amica.it ... (msn.com)