Carlo e Camilla in Italia foto ricordo al Colosseo

Carlo e Camilla non si tirano indietro, salutano e scambiano qualche parola con curiosi e turisti. Un'accoglienza calorosa, come quella ricevuta in mattinata al colle dal presidente Mattarella. Tgcom24.mediaset.it - Carlo e Camilla in Italia, foto ricordo al Colosseo Leggi su Tgcom24.mediaset.it Strette di mano e sorrisi.non si tirano indietro, salutano e scambiano qualche parola con curiosi e turisti. Un'accoglienza calorosa, come quella ricevuta in mattinata al colle dal presidente Mattarella.

Carlo e Camilla a Roma. Incontro con Mattarella, omaggio all'Altare della Patria, visita al Colosseo - Domani discorso Re Carlo a Camere, interventi Fontana e La Russa Roma. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali al Colosseo. LIVE. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La visita al Colle e all'Altare della Patria. Poi bagno di folla al Colosseo, accolti da Alberto Angela. Italia-Gb: le foto ufficiali di Camilla al Quirinale tra esitazioni e gaffe. Sapessi com'è strano vedere re Carlo e Camilla... con Alberto Angela!. La visita di Carlo III e Camilla al Colosseo, con Alberto Angela. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla in Italia: l'incontro con Mattarella e la visita al Colosseo - Re Carlo e Camilla sono in Italia: hanno incontrato Sergio Mattarella e Alberto Angela e hanno fatto visite all'Altare della Patria, al Quirinale e al Colosseo. (gazzetta.it)

Re Carlo e Camilla, a Roma la foto per i 20 anni di matrimonio: «That's amore». Il backstage e dove è stata scattata - Re Carlo e Camilla sono arrivati in Italia per la loro prima visita ufficiale in veste di monarchi. Quattro giorni con un'agenda ricca di impegni tra Roma e Milano, ma anche un ... (msn.com)

Carlo e Camilla a Roma, il primo giorno del viaggio in Italia è un successo - Re Carlo III e la regina Camilla in visita ufficiale in Italia: da Roma a Ravenna, incontri con Mattarella e Meloni, tappa al Colosseo e omaggio ai caduti all’Altare della Patria. Tra cerimonie, incon ... (panorama.it)