Carlo e Camilla in Italia al via la visita dei reali

Italia in veste di monarchi, quattro giorni tra Roma e Ravenna. Il re e la regina del Regno Unito cominciano la visita di stato al Colle. Sua Maestà Carlo III e la consorte Camilla prima scortati dai Corazzieri in alta uniforme a cavallo, poi - nel cortile d'onore del Quirinale - accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. La cerimonia di benvenuto, gli inni nazionali e la bandiera britannica issata sul torrino del Quirinale, gli onori militari: sono schierati esponenti di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Corazzieri. Spuntano, nel cielo soleggiato di Roma, le Frecce Tricolori e le Red Arrows, la pattuglia nazionale britannica, per il sorvolo. Un appuntamento istituzionale, per sigillare l'amicizia e i legami tra Roma e Londra già molto solidi. Tgcom24.mediaset.it - Carlo e Camilla in Italia, al via la visita dei reali Leggi su Tgcom24.mediaset.it È il primo viaggio ufficiale inin veste di monarchi, quattro giorni tra Roma e Ravenna. Il re e la regina del Regno Unito cominciano ladi stato al Colle. Sua MaestàIII e la consorteprima scortati dai Corazzieri in alta uniforme a cavallo, poi - nel cortile d'onore del Quirinale - accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. La cerimonia di benvenuto, gli inni nazionali e la bandiera britannica issata sul torrino del Quirinale, gli onori militari: sono schierati esponenti di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Corazzieri. Spuntano, nel cielo soleggiato di Roma, le Frecce Tricolori e le Red Arrows, la pattuglia nazionale britannica, per il sorvolo. Un appuntamento istituzionale, per sigillare l'amicizia e i legami tra Roma e Londra già molto solidi.

