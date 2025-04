Carlo e Camilla accolti da Mattarella al Quirinale Attesi ora all' Altare della patria

Carlo e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno attraversato il centro di Roma. Dopo gli onori militari nel Cortile d'onore del Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, ha accompagnato Carlo e Camilla sulla panoramica terrazza delle statue al Quirinale per assistere al passaggio delle frecce tricolore e delle Red Arrows (la pattuglia nazionale del Regno Unito - RAF). A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata. Concluso l'incontro al Quirinale, re Carlo e la regina Camilla si recheranno all'Altare della patria, dove alle 11. Iltempo.it - Carlo e Camilla accolti da Mattarella al Quirinale. Attesi ora all'Altare della patria Leggi su Iltempo.it Viaggia con bandiera tricolore e lo stemma reale dei Windsor l'auto sulla quale ree la reginadel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno attraversato il centro di Roma. Dopo gli onori militari nel Cortile d'onore del, il presidenteRepubblica Sergio, con la figlia Laura, ha accompagnatosulla panoramica terrazza delle statue alper assistere al passaggio delle frecce tricolore e delle Red Arrows (la pattuglia nazionale del Regno Unito - RAF). A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata. Concluso l'incontro al, ree la reginasi recheranno all', dove alle 11.

