Carlo e Camilla a Roma | oggi da Mattarella e al Colosseo

Roma, 8 aprile 2025 - Carlo e Camilla sono arrivati ieri a Roma, per la visita di Stato in Italia. oggi i reali britannici vedranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il Colosseo. Domani il re del Regno Unito incontrerà la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron. Quotidiano.net - Carlo e Camilla a Roma: oggi da Mattarella e al Colosseo Leggi su Quotidiano.net , 8 aprile 2025 -sono arrivati ieri a, per la visita di Stato in Italia.i reali britannici vedranno il presidente della Repubblica Sergioal Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della patria e visiteranno il. Domani il re del Regno Unito incontrerà la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì la coppia reale sarà a Ravenna, dove visiterà la tomba di Dante e il museo di Byron.

