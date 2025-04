Carlo e Camilla | 20esimo anniversario delle nozze lo festeggeranno a Roma

Carlo e Camilla a Roma comprende una giornata molto speciale: il loro ventesimo anniversario di nozze. L'allora principe di Galles e l'ex signora Parker Bowles, amata di una vita, si sono sposati il 9 aprile del 2005 alla Guildhall del castello di Windsor. Cerimonia rigorosamente civile per un divorziato fuori dal comune, destinato a diventare capo della chiesa anglicana, dopo che l'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams aveva negato il rito religioso. Le foto della giornata restituiscono un mondo che non c'è più. È scomparsa l'allora regina Elisabetta, che non prese parte al rito civile ma solo alla successiva benedizione. Sono scomparsi i sorrisi tra gli eredi di Carlo, William e Harry, fratelli ormai nemici.

Carlo e Camilla, a Roma anche per l'anniversario delle nozze. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Carlo e Camilla giovedì a Ravenna, divieti di sosta, scuole e musei chiusi. Re Carlo e Camilla atterrati a Ciampino: l'anniversario di nozze, il banchetto al Quirinale e l'amore per l'It. Re Carlo e la regina Camilla sono in Italia: tutte le tappe della visita. Carlo e Camilla sono atterrati in Italia: dopo gli incontri a Roma il trasferimento a Ravenna. Re Carlo E La Regina Camilla Attesi A Roma Per Il 20Esimo Anniversario Di Matrimonio. Ne parlano su altre fonti

