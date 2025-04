Avellinotoday.it - Carife, Loubaoui Soukaina è ufficialmente cittadina italiana

Leggi su Avellinotoday.it

Oggi, a, è stata conferita lanzaalla signora. È l'atto ufficiale che segna un decisivo passo in avanti verso l'integrazione e l'inclusione, un modo per far sì che tutti partecipino attivamente alla vita politica e sociale. Non solo, il possesso della.