Caracciolo a La7 | Sovranisti in Ue? Altro che Ungheria il vero nazionalismo economico è quello tedesco

“Quando si parla dinella Ue si pensa per esempio all’, ma c’è un paese che recentemente ha fatto una scelta di politica economica che più nazionalista non si può e si chiama Germania”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes Luciorisponde alla conduttrice Lilli Gruber a proposito delle lacune della politica di Ursula von der Leyen nella negoziazione con Donald Trump sui dazi.spiega: “La Germania ha rovesciatoche doveva essere il grande tabù culturale, prima ancora che: il non indebitarsi. E ha messo a disposizione dell’economia tedesca, almeno in teoria, un migliaio di miliardi, fra riarmo e misure ecologiche, a patto di stabilità ancora in vigore. Magari potremmo anche cominciare a discutere sul senso del patto di stabilità in una situazione del genere”.