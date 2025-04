Carabiniere tifoso della Juve aggredisce la moglie che tifa Napoli | chiesta condanna a 3 anni di carcere

Carabiniere tifoso della Juve che aggredì a botte la moglie tifosa del Napoli è stata chiesta una condanna a 3 anni di carcere dalla pm. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo sottoponeva la consorte e i figli a maltrattamenti e umiliazioni quotidiane. Leggi su Fanpage.it Per ilche aggredì a botte latifosa delè stataunaa 3didalla pm. Secondo quanto emerso durante il processo, l'uomo sottoponeva la consorte e i figli a maltrattamenti e umiliazioni quotidiane.

