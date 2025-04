Capitale italiana della Cultura 2028 | online il bando domande entro il 3 luglio

della Cultura ha avviato la procedura per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il bando, disponibile sul sito del MiC, dà alle città partecipanti l’opportunità di valorizzare il proprio patrimonio Culturale attraverso progetti innovativi.L'articolo Capitale italiana della Cultura 2028: online il bando, domande entro il 3 luglio . Leggi su Orizzontescuola.it Il Ministeroha avviato la procedura per l’assegnazione del titolo di. Il, disponibile sul sito del MiC, dà alle città partecipanti l’opportunità di valorizzare il proprio patrimoniole attraverso progetti innovativi.L'articoloilil 3

Colle di Val d’Elsa candidata a Capitale italiana della cultura 2028, al via percorso di partecipazione con i cittadini - Un incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, per condividere nel segno della partecipazione il percorso avviato di Colle di Val d’Elsa candidata a Capitale italiana della cultura per il 2028. (radiosienatv.it)

Forlì e la corsa a Capitale della Cultura: “Obiettivo minimo essere tra i 10 finalisti, ci giochiamo le nostre carte insieme a Cesena” - “Obiettivo minimo, rientrare tra i dieci finalisti”. Così in una nota il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini verso la corsa a Capitale italiana della ... (corriereromagna.it)

Valle Caudina unita verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028: i sindaci aderiscono al progetto - Il comitato promotore della candidatura della Valle Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028 annuncia con soddisfazione la definitiva adesione all’iniziativa da parte di tutti i sindaci della Va ... (msn.com)