Capitale della cultura un protocollo con Cesena per creare un un comitato scientifico comune

Definiti i termini della candidatura congiunta tra Forlì e Cesena per diventare "Capitale italiana della cultura 2028". Il tutto sarà messo nero su bianco in un protocollo che sarà firmato venerdì "in campo neutro", vale a dire in Provincia, tra le due città. E' quanto ha spiegato il sindaco di Forlì.

