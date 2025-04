Capello sicuro | Potrebbe essere lui l’allenatore giusto per ripartire L’annuncio sulla panchina della Juventus

Capello sicuro: Tudor Potrebbe essere l'allenatore giusto per ripartire anche dalla prossima stagione. Le sue parole

Intervenuto a La Politica nel Pallone, su Radio Rai Gr Parlamento, Fabio Capello ha detto la sua su Igor Tudor e la possibile permanenza in bianconero. Il commento dell'ex Juve.

Capello – «Per la Juventus bisogna capire che direzione vuole prendere, ma se Tudor riuscirà a centrare la qualificazione alla Champions League, penso che possa guidare ancora questa Juve. Conosce l'ambiente, sa cosa serve per fare bene e soprattutto è seguito dai giocatori. Potrebbe essere lui l'allenatore giusto per ripartire».

