Capello avvisa | Inter sull’attenti a Monaco di Baviera bisogna stare sul pezzo per 90 minuti

di Redazionel’in vista del big match contro il Bayern, per l’ex allenatore non possono essere ammessi cali di concentrazionevenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabiohato l’a poche ore ormai dal big match di Champions League contro il Bayern. Non sono ammessi black out.PAROLE – «. Stasera adic’è dasulper 90. L’esatto contrario di quello che abbiamo visto sabato a Parma, dove la squadra di Inzaghi ha staccato la luce dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol. Risultato? Due punti persi, anche se la distanza dal Napoli in classifica è rimasta intatta. Ecco, se al Tardini in Serie A hai già pagato dazio, in Champions League certi errori rischiano di essere proprio fatali.