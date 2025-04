Caos dazi le Borse in cerca di una direzione

dazi imposti dagli Usa, le Borse europee tentano il rimbalzo ma senza molta convinzione. Dopo un ribasso del 14% medio in tre giorni questa mattina si sono messi in altalena galleggiando intorno alla parità. Milano è partita in rialzo ma poi ha frenato zavorrata da Stellantis e dalle banche tutte leggermente in negativo.La volatilità resta alta , con gli investitori che sperano in una tregua sul fronte dei tariffe anche se sullo sfondo c’è lo spettro della recessione per l’economia Usa, ormai prevista da numerose case d’affari, da JP Morgan a Goldman Sachs. In questo contesto continua il duro botta e risposta tra Washington e Pechino mentre l’Europa si accorda sui controdazi. Nella serata di ieri, Donald Trump ha minacciato nuovamente la Cina, paventando oneri aggiuntivi del 50%. Panorama.it - Caos dazi, le Borse in cerca di una direzione Leggi su Panorama.it Dopo tre sedute da incubo, dovute aiimposti dagli Usa, leeuropee tentano il rimbalzo ma senza molta convinzione. Dopo un ribasso del 14% medio in tre giorni questa mattina si sono messi in altalena galleggiando intorno alla parità. Milano è partita in rialzo ma poi ha frenato zavorrata da Stellantis e dalle banche tutte leggermente in negativo.La volatilità resta alta , con gli investitori che sperano in una tregua sul fronte dei tariffe anche se sullo sfondo c’è lo spettro della recessione per l’economia Usa, ormai prevista da numerose case d’affari, da JP Morgan a Goldman Sachs. In questo contesto continua il duro botta e risposta tra Washington e Pechino mentre l’Europa si accorda sui contro. Nella serata di ieri, Donald Trump ha minacciato nuovamente la Cina, paventando oneri aggiuntivi del 50%.

