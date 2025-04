Canottieri Jonica medaglia di bronzo a Numana in Coppa Italia Senior Femminile

medaglia di bronzo per la SSD Canottieri Jonica, che dopo aver centrato il podio in Coppa Italia Under 21 maschile si ripete sette giorni dopo facendo lo stesso con la squadra Femminile impegnata nella categoria Senior della competizione. Domenica pomeriggio.

