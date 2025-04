Cinemaserietv.it - Cannes 2025, Mission: Impossible 8 sarà presentato sulla Croisette: “Scelta logica”

Dopo il clamoroso successo di Top Gun: Maverick nel 2022, Tom Cruise è pronto a infiammare nuovamente il tappeto rosso di. Il leggendario attore e produttore statunitense parteciperà alla 78ª edizione del Festival, portando con sé l’attesissimo– The Final Reckoning, ottavo capitolo della saga che lo ha consacrato come icona globale dell’action.La première mondiale, fuori concorso, si terrà mercoledì 14 maggioal Grand Théâtre Lumière, con la partecipazione del regista e co-sceneggiatore Christopher McQuarrie e del cast: lo conferma lain un comunicato ufficialeLa notizia, inizialmente solo un rumor, era stata comunque indirettamente confermata dal delegato generale Thierry Frémaux, che in un’intervista aveva definito la presenza del film come “e naturale”.