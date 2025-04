Ilfattoquotidiano.it - Canapa, col Dl Sicurezza le imprese temono i processi per droga e chiudono bottega: 30mila lavoratori a rischio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chiudere o delocalizzare, subito, evitando di finire in tribunale con un’imputazione per. È il destino di circa 3 mila aziende, l’intera filiera della, rasa al suolo dal decretoapprovato dal Consiglio dei ministri sabato 4 aprile. Ora circarischiano il licenziamento: 10mila impiegati in pianta stabile, più 20mila stagionali da maggio a dicembre.Tra un mese inizia la semina, ma i campi resteranno incolti per lo più. “Chi se la sente di investire denaro in una pianta con un fiore classificato come stupefacente?”, dice Angelo Desiante. Possiede due aziende: una per la distribuzione di cannabis light, l’altra per la coltivazione della. La piantagione, probabilmente, sarà chiusa: dà lavoro a 7 persone. La ditta commerciale riforniva circa 300 punti vendita di Italia e 200 all’estero, con 13 dipendenti: ora prenderà il volo per la Repubblica Ceca, dove è legale la pianta con il thc fino all’1%.