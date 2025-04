Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA GLI ASCOLTI DI THE COUPLE: “BUON ESORDIO, ILARY BLASI STREPITOSA”

Leggi su Bubinoblog

L’di “The– Una vittoria per due”, condotto da, è leader della serata sul target commerciale, annuncia una nota Mediaset.Nel dettaglio 20.5% di share (18.6% di share individui) e 2.234.000 spettatori totali per la premiere di “The”.Il nuovo reality game di5, prodotto da Endemol Shine Italy, ha raggiunto picchi del 31% di share e 3.817.000 spettatori con quasi 9 milioni di contatti. In particolare, ottimo risultato sui giovani: 30.3% di share tra i 25-34enni.Su Mediaset Infinity: le visualizzazioni live della prima puntata sulle piattaforme digital sono state 720.000 per un totale di 250.000 ore di visione.Sui social network, gli utenti che hanno visualizzato almeno un contenuto di “The– Una vittoria per due” durante la diretta, sono stati 18 milioni.