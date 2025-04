Ilha annunciato che dal 9applicheràdel 25%importazioni di alcuni veicoli dagli Stati Uniti, in risposta a una misura simile adottata dagli Stati Uniti. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato la misura il 3, poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano imposto una tassa simile su tutti i veicoli importati dal, senza tuttavia specificarne la data di entrata in vigore.

Meloni: "Proporrò a Trump lo 'zero per zero' sui dazi con l'Ue" | La Casa Bianca: "Da mercoledì tariffe doganali al 104% alla Cina".

Canada, dal 9 aprile dazi del 25% sulle auto Usa.

Meloni da Trump il 17 aprile. E ai produttori: "Mettere i dazi, decisione assolutamente sbagliata" - Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,84%, Nasdaq -2,15%.

Dazi di Trump, le tensioni sui mercati finanziari del 8 aprile | Borse europee procedono in rialzo, Tokyo chiude a + 6%.

Dazi, ultime notizie. Casa Bianca: da domani tariffe del 104% alla Cina. Trump, accordi su misura con ogni Paese. Canada, in vigore dazi 25% sulle auto Usa.