Campionato di seconda categoria. Molti giochi sono ancora da fare.

Arezzo, 08 aprile 2025 – Nel Girone I di, quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare, la griglia dei playout ètutta da definire, con tre valdarnesi in lotta. Domenica scorsa il Pestello ha sbancato il campo del Badia Agnano con un pesante 3-1 e mette in cassaforte la certezza matematica di giocarsi i playout salvezza in casa, ma senzaconoscere l’avversario. Serviva una vittoria per evitare il rischio sorpassi e la risposta è stata immediata. Due gol lampo di Raspanti nei primi minuti mettono subito in discesa la sfida, poi i padroni di casa accorciano su rigore nel finale ma, sempre dagli undici metri, il Pestello chiude la gara allo scadere. Tre punti d’oro e un obiettivo centrato: giocarsi la permanenza tra le mura amiche il 27 aprile.