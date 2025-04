Sport.quotidiano.net - Campionati Italiani Duathlon Sprint: Successi per Ferrara Triathlon Club a Imola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si sono svolti nel week end idi, come di consueto nell’Autodromo di. Apre le danze il Campionato Italiano diAssoluto, svoltosi sabato; prestazione di rilievo quella del giovanissimo D’Iapico Andrea (cat. YB) che chiudendo con il miglior crono di squadra si conferma in grande forma. Cillani Raul (3° cat. M6) ottiene un prestigiosissimo podio di categoria, sempre in campo maschile tantissimi gli esordienti sulla distanza, ottime prove per tutti gli atleti del: Barillari Dario, Grassi Massimo, Ferioli Roger, Astori Andrea, Casoni Filippo; Perinelli Stefano, Dini Valerio, Pasello Simone e Bonamici Fabio. In campo femminile prima a tagliare il traguardo della società è Bergamini Anita, seguita dalla giovanissima Zaghi Sofia.