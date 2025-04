Anteprima24.it - Campionati Italiani di Duathlon Sprint, Kronos Triathlon Team sugli scudi

Tempo di lettura: < 1 minutoaidiandati in scena all’autodromo di Imola. Nella gara che assegnava i titoli Age Group ottime prestazioni per i triatleti della compagine sannita con Tedesco 31° Assoluto e 6° di cat M1, Santillo 122° e 22° di cat S4, Viglione 343° e 42° di cat M1, Salza 430° e 54° di cat M3, Castaldo 537° e 70° cat M1, Genito 615° e 72° cat M2. (Aceto- Squalificato).presente anche nella competizione che assegnava la Coppa Crono a Squadre con Salza, Santillo, Castaldo, Aceto e Genito che hanno chiuso bene una due giorni di sport e di aggregazione in un contesto organizzativo di altissimo livello. L'articolodiproviene da Anteprima24.