Campania falsi diplomi venduti per 1000 euro per vincere ai concorsi ATA | chiesti otto arresti

falsi diplomi venduti per mille euro. Il pubblico ministero Licia Fabrizi ha richiesto l'applicazione di misure cautelari per dieci persone coinvolte in un'indagine su presunti falsi diplomi di qualifica professionale. In particolare, sono stati chiesti gli arresti domiciliari per otto indagati e il divieto di dimora nella provincia di Benevento per altri due.

