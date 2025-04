Camorra scoperto maxi traffico di rifiuti | sequestrati 92 milioni di euro

Sequestro da 92 milioni di euro per traffico illecito di rifiuti e legami con la Camorra nei confronti di sei società di capitali e undici persone. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Trieste, in un'inchiesta della Dda di Milano con al centro anche persone vicine a clan della Camorra, ha eseguito un sequestro.

